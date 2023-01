Cosern reforça orientações para evitar acidentes com rede elétrica durante as férias

As férias escolares estão a pleno vapor e é preciso redobrar a atenção com as crianças que estão passando mais tempo em casa. O ambiente doméstico pode oferecer alguns riscos. Pensando nisso, a Neoenergia Cosern organizou uma série de dicas voltadas à prevenção de acidentes durante o uso de energia elétrica, especialmente para quem lida com o universo infantil.



Muitos acidentes domésticos envolvendo energia poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção. Por isso, a primeira ação, e a mais básica, é manter os pequenos longe de qualquer objeto que possa levar a um choque elétrico. No caso das tomadas, devem ser utilizados protetores para que não sejam introduzidos objetos metálicos, considerados ótimos condutores de eletricidade, tais como agulhas e clipes, por exemplo.



A imaginação fértil da criança pode ver nas tomadas o focinho de um porco. No caso dos interruptores, procure ensinar às crianças que ligar e desligar as luzes da casa como forma de brincadeira não é uma atitude correta e representa risco. Evite utilizar o “T” (benjamim) e as extensões de maneira definitiva pois, além de sobrecarregar as tomadas, eles podem causar curtos-circuitos e incêndios. O ideal é utilizar um filtro de linha (também conhecido como régua).



Ao ligar e desligar equipamentos eletrônicos da tomada, como videogames e computadores, o adulto deve estar presente para realizar a ação, sempre utilizando o plug e jamais puxando diretamente o fio. É necessário observar também se a fiação está em boas condições antes de utilizar qualquer aparelho. Se o cabo apresentar algum desgaste no isolamento, o aparelho não deve ser conectado à tomada, caso contrário, pode representar perigo de choque elétrico



É importante orientar as crianças a terem cuidado redobrado com o uso de tablets e smartphones, especialmente quando as baterias estiverem sendo carregadas nas tomadas. O recomendado é não permitir que elas utilizem esses aparelhos durante o carregamento.



Alerta para ambientes molhados



A água é um conhecido condutor de energia, assim como o metal. Por isso, algumas atitudes precisam ser seguidas em ambientes molhados ou no uso de eletrodomésticos. Entre as orientações, está a de não utilizar a geladeira com os pés descalços e jamais manter contato com qualquer tipo de eletrodoméstico quando o corpo estiver molhado.



Em toda residência, é necessário observar se existem fios expostos ou descascados, mas isso merece atenção especial em instalações elétricas de casas de praia ou de campo, já que as crianças costumam circular mais livremente pelas áreas. Com isso, é importante garantir que exista um DR (Disjuntor Diferencial Residual) instalado e funcionando. Redobre os cuidados com o uso de microfones em brincadeiras do tipo “karaokê” e jamais permita que as crianças peguem no instrumento, que não pode ter o cabo avariado, com o corpo molhado, depois de sair da piscina ou da praia.



Além disso, os pequenos não devem ter acesso a instalações de bombas d´água elétricas e casas de máquinas de piscinas. Em locais com quadros de energia e subestações internas (mais conhecidas como casas de força), só os responsáveis pela manutenção das instalações elétricas dos prédios e condomínios, ou seja, profissionais qualificados, podem ter acesso a essas áreas. A recomendação é válida também para imóveis que possuem geradores de energia elétrica.



Em casos de acidentes com energia elétrica dentro de casa, providencie socorro ligando para o Corpo de Bombeiros (193) ou para o Samu (192) e desligue o disjuntor elétrico ou a chave geral. É importante lembrar que não se deve tocar na vítima ou no fio elétrico sem saber se estão desligados.



Principais dicas para evitar acidentes com crianças:



1. Mantenha as instalações elétricas em bom estado. Não use fios emendados, velhos ou danificados;



2. Água e eletricidade não combinam: mantenha os aparelhos elétricos longe de água e ao utilizar qualquer equipamento esteja sempre calçado e com as mãos enxutas;



3. Mantenha as crianças longe de tomadas, fios e aparelhos elétricos. Use tomadas no novo padrão do Inmetro ou utilize protetores;



4. Ao ligar ou desligar um eletrodoméstico da tomada, segure pelo plug (parte rígida isolante), e nunca puxe pelo fio;



5. Fique atento: usar o “T” (benjamim) ou extensões, em caráter definitivo, é perigoso, podendo causar curtos-circuitos e incêndio;



6. É extremamente perigoso subir em postes, torres de alta tensão ou invadir subestações. Mantenha distância de fio caído ou partido, previna as pessoas para que se afastem do local e ligue de imediato para a distribuidora de energia que atende a sua localidade.



7. Para soltar pipas procure lugares abertos, afastados da rede elétrica. Além disso, não use cerol ou fio metálico. E se a pipa ficar presa nos fios elétricos, nunca tente retirá-la;



8. Energizar cercas, muros ou portões pode causar acidentes.



9. Nunca use fios metálicos nem papel laminado para confeccionar a pipa, eles são como condutores de energia e podem causar choques fatais;



10. Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, nunca tente retirá-las;



11. Não use cerol. Além do risco de ferir ou mesmo matar, o cerol costuma cortar os fios;



12. Não jogue objetos na rede de energia elétrica, como arames, correntes e cabos de aço, além de causar interrupções no fornecimento, há grande risco de provocar acidentes;



13. Não solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente.