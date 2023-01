Operação Verão 2023 é lançada oficialmente no RN

A abertura da Operação Verão 2023 contou com as presenças das polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros, Idema, DER, DETRAN-RN, Sesap, e Setur. A operação envolve mais de 2 mil agentes e segue até o final do Carnaval 2023.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, lançou oficialmente na manhã de hoje (5), a Operação Verão 2023. A solenidade de lançamento reuniu representantes das forças de segurança do Estado, na comunidade de Pium, em Parnamirim, região metropolitana de Natal com grande fluxo de turistas e veranistas. A operação envolve mais de 2 mil agentes e segue até o final do Carnaval 2023.

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) participou da abertura da Operação Verão 2023 e terá a missão de atuar nos campos da educação de trânsito e na fiscalização viária, focando blitzens educativas e fiscalizatórias no litoral potiguar, o que inclui a Costa Branca, onde fica situada a praia mais badalada da região de Mossoró: Tibau.

O diretor-geral do Detran, Jonielson Pereira, pontuou a responsabilidade do Detran no trabalho de preservar vidas no trânsito, zelar pelo segurança dos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, como também agir com ações de conscientização e fiscalização com o objetivo de construir a segurança viária.

“Nosso intuito é salvar vidas, conscientizar os turistas e os potiguares para respeitarem a legislação de trânsito, se beber não dirigir, evitar o tráfego de veículos em área de banhistas na praia, enfim, vamos intensificar ainda mais as campanhas educativas e fiscalização durante esse período”, informou o diretor Jonielson Pereira.

A abertura da Operação Verão 2023 contou ainda com as presenças das polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros Militar, Idema, DER, Secretaria Estadual de Saúde (Sesap), e Secretaria Estadual de Turismo (Setur).