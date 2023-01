Os reservatórios de água em imóveis e condomínios devem ter atenção redobrada dos proprietários e síndicos. A boia, também conhecida como boia de nível, é um ítem essencial para evitar transbordamentos, bem como liberar a entrada de água enquanto a caixa d’água não estiver completamente cheia.

É importante o morador fazer a revisão hidráulica com profissional qualificado para checar as condições do reservatório e identificar possíveis vazamentos.

Caso a água chegue quando o morador não estiver disponível, a boia vai fechar automaticamente a entrada de água, assim que o reservatório encher. A boia também é importante porque o morador não precisa se preocupar em controlar a água quando estiver viajando ou dormindo.

RECOMENDAÇÕES

Os cuidados com o armazenamento devem se estender as casas de veraneio, ocupadas em períodos específicos do ano,

Outra recomendação com relação à caixa d’água é a limpeza. A Caern faz o tratamento da água e oferece o produto potável até a entrada na residência do consumidor. O cuidado com o armazenamento deve ser do usuário, por isto, ele deve fazer a limpeza a cada seis meses. O usuário deve manter sua caixa bem fechada e periodicamente checar as condições do reservatório.