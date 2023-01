Projeto “Viva Rio Branco” retorna com atividades neste fim de semana

Após o recesso de fim de ano, o projeto “Viva Rio Branco” está de volta com suas atividades normais neste domingo (8). Das 16h às 19 horas, ruas em torno da Avenida Rio Branco, no chamado Corredor Cultural, no centro de Mossoró, estarão interditadas para o tráfego de veículos automotores, possibilitando à população realizar atividades físicas com segurança.