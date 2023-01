Abastecimento de água em Tibau está se normalizando, diz Caern

De acordo com a Caern, um problema em equipamento da Neonergia Cosern não estava permitindo a chegada de tensão elétrica adequada para funcionamento do poço da Caern no município nos últimos dias. A companhia disse que a situação está sendo resolvido e o sistema já foi religado. Nesta época do ano, Tibau recebe um grande número de turistas e visitantes para o veraneio. A população da cidade praiana passa de 5 para cerca de 100 mil, o que aumenta a demanda de abastecimento. A previsão da Caern é que tanto a que a zona urbana de Tibau quanto as comunidade tenham a normalização do abastecimento dentro do prazo de 72 horas.