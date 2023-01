O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte lançou na manhã desta sexta (6), as ações da campanha 'Praia Segura', que fazem parte da Operação Verão, iniciada nesta quinta-feira (5) no estado.



A campanha conta com três frentes, participando de blitzen educativas, distribuição de pulseiras para identificação de crianças e orientações para turistas em aeroportos, rodoviárias, restaurantes, hotéis e pousadas da Grande Natal.



A Campanha Praia Segura acontece todos os anos de forma integrada entre o Corpo de Bombeiros Militar, Cruz Vermelha Filial RN, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar (CPRE), DETRAN-RN, SAMU e Secretaria de Turismo do Estado e Hospital Rio Grande.



Dentre as ações, as blitzen educativas serão realizadas no posto de Comando da Polícia Rodoviária Estadual (CPRE), na estrada de Pium e em Extremoz, no local conhecido como “Trevo de Estivas”, na BR 101, rota do litoral norte do Estado.



Já neste sábado (7), em parceria da Cruz Vermelha, acontecerá a frente Criança a Vista nas praias urbanas do litoral potiguar. Já a terceira frente, Turista Legal, será realizada em aeroportos, rodoviárias, restaurantes, hotéis e pousadas de Natal.



"O mês de janeiro é o período de maior fluxo de veranistas e turistas, sendo assim, a ideia da campanha é que as ocorrências sejam diminuídas a partir atividades preventivas, prestação de serviço de utilidade pública através de orientações e informações quanto aos riscos de acidentes, afogamento, insolação e desaparecimento de crianças e idosos, além de instruções de como a população deve buscar ajuda nesses casos", informou a corporação.

Com informações do G1RN