Governo do RN anuncia envio de 50 motocicletas para patrulhamento de trânsito em Natal e Mossoró

Com foco no fortalecimento da segurança dos norte-rio-grandenses, o Governo do RN adquiriu 50 novas viaturas de duas rodas para a Polícia Militar, sendo 30 unidades para a Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam) e outras 20 para o Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE).

As viaturas serão empregadas no patrulhamento e no policiamento ostensivo de trânsito, em Natal e Mossoró.



Todas as motocicletas de 300 cilindradas, do tipo Honda/XRE 300, contam com a sinalização visual em led de alta potência, dispostos nas laterais, frente e traseira, nas cores vermelho e azul; sinalizador acústico com quatro tipos de sons de alerta e resistência a impactos e à água, módulo em policarbonato translúcido de alta resistência mecânica, térmica e à prova de raios ultravioletas; antena corta-pipa; protetor de motor; grafismo para a sinalização da corporação e emplacamento.



Para garantir as viaturas e todos os equipamentos necessários, o Executivo estadual aplicou R$ 2,5 milhões, por meio do Projeto Governo Cidadão e da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), com recursos advindos do acordo de empréstimo com o Banco Mundial.