Acari vai ganhar o primeiro condomínio para idosos do Rio Grande do Norte

Orçado em 1,2 milhão, obra deve ser erguida pela Prefeitura de Acari, com recursos de emenda individual do senador Styvenson Valentim, fiscalizada de perto pelo promotor de Justiça Silvio Brito. A construção do condomínio deve começar assim que o orçamento geral da União for aberto, segundo relata o senador Styvenson, que elogia a postura do prefeito na prestação de contas dos recursos que recebe e o zelo do promotor Silvio Brito na fiscalização da aplicação dos recursos públicos.

O município de Acari (RN), conhecido pelo fato de seus 11,1 mil habitantes manterem ruas, avenidas e praças da cidade limpas e também em função da Barragem Marechal Dutra, vai ganhar o primeiro condomínio público para idosos do Rio Grande do Norte.

O projeto está sendo tocado através de parceria da Prefeitura Municipal de Acari e o mandato do senador Styvenson Valentim, com fiscalização do Ministério Público Estadual.

O prefeito Fernando Antônio, o senador Styvenson Valentim e o promotor de Justiça Silvio Brito, em reunião na sede do Ministério Público de Acari, conversaram sobre o projeto. Sabem da importância do Condomínio para os idosos que precisam em Acari.

Na ocasião, Styvenson explicou que os recursos serão liberados iniciarem as obras assim que o orçamento geral da União for aberto, provavelmente em fevereiro. Caberá a Prefeitura tocar a obra e ao promotor de Justiça Silvio Brito fiscalizar a aplicação corretas dos recursos.

O projeto está orçado em R$ 1,2 milhão e deve ficar pronto nos próximos 18 meses. O senador elogia o prefeito Fernando Antônio pela prestação de contas com clareza, transparência, com relação a recursos que ele já destinou para outras ações no município de Acari.

“Bom de trabalhar com ele (prefeito de Acari), pois não tem medo, nem incômodo por ser fiscalizado por mim e o MP”, diz Styvenson Valentim, acrescentando que isto deveria ser praxe, atos corriqueiros, sem medo de todos os gestores públicos do Brasil.

No Rio Grande do Norte não se tem conhecimento da existência de projeto desta natureza, mas no Estado da Paraíba, sim. Trata-se de um Condomínio fechado, dedicado exclusivamente para receber senhores de idade num local seguro e tranquilo.

“Estamos caprichando pra tudo sair do melhor para os idosos. Tive muita sorte nesse projeto, pois tem um prefeito do bem- Fernando e um promotor de justiça sangue nos olhos pra fiscalizar - Silvio. Vamos fazer muito bem feito pra replicar no RN”, diz o senador.

O promotor Silvio Brito





O promotor de Justiça Silvio Brito, em toda Comarca que trabalha, deixa sua marca. No caso de Acari, este é mais um projeto de grande envergadura social que se envolve diretamente. No primeiro, conseguiu construir, com recursos de penas pecuniárias, uma belíssima delegacia/Destacamento da Polícia Militar, não só em Acari, mas também em Carnauba dos Dantas.

Fato destacado pelo Jornal Tribuna do Norte.

Quando estava na Comarca de Apodi, o promotor Silvio Brito conseguiu construir, também com penas pecuniárias, a Cadeia Pública do município, que se transformou em modelo no Rio Grande do Norte. No caso, destinou os recursos juntamente com a Justiça, e os próprios presos construíram a prisão. Em outra ocasião na cidade de Apodi, Brito trabalhou para retirar os animais das BRs e RNs que cortam a região.

O G1 destacou este fato.