Governadora Fátima Bezerra traça estratégia para atender ao STF e coibir golpistas

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, promoveu nessa segunda-feira, dia 09, uma reunião de planejamento do Grupo de Gestão Integrada, na Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), no Centro Administrativo de Natal. No Twitter, a chefe do Executivo estadual se manifestou acerca dos atos de terrorismo e vandalismo promovido por golpista no último domingo que culminou na destruição do Palácio do Planalto, da Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional.

A governadora escreveu: "Mais uma vez, reitero aqui em nome do povo do Rio Grande do Norte, toda a nossa repulsa aos atos antidemocráticos e de terrorismo em Brasília. O RN se soma a outros Estados e enviará agentes de segurança para atuar durante a intervenção federal em Brasília”.

Em Natal, os golpistas chegaram há montar um acampamento na sede do 16° Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército, na avenida Hermes da Fonseca, no bairro Tirol, mas chegaram a deixar o local em 01 de janeiro, dia da posse do presidente Lula.

Sem acampamentos no estado, a intenção da reunião de hoje tem caráter preventivo contra eventuais retomadas de atos anti-democráticos. O objetivo principal é fazer cumprir a recente decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para desocupação e dissolução total, em até 24 horas, de acampamentos bolsonaristas montados em áreas militares de todo o país. A decisão proferida na madrugada desta segunda-feira (9/1), diz ainda que todos os participantes sejam presos em flagrante por diversos crimes.