Rio Grande do Norte adere à Rede Nacional de Governo Digital

A Rede Nacional de Governo Digital permite ainda que os aderentes se integrem de forma gratuita às plataformas do GOV.BR, dentre elas a Prova de Vida Digital. A digitalização do atendimento ao cidadão na Previdência Social, por exemplo, implica redução do tempo de espera e maior clareza e transparência de informações, além de redução significativa de custos.

Simplificar e tornar mais eficiente o acesso do cidadão aos serviços públicos. Esse é o objetivo do Governo do Rio Grande do Norte ao aderir à Rede Nacional de Governo Digital (Rede Gov.br), plataforma do governo federal voltada para o fomento da transformação digital no setor público no país. O termo de adesão foi assinado no final de 2022 pela governadora Fátima Bezerra e pela secretária da Administração, Virgínia Ferreira.

"Esse é um passo importante e um meio para que o Rio Grande do Norte atue em consonância com os preceitos da Lei de Governo Digital, na busca pelo aumento da eficiência pública, desburocratização, inovação, transformação digital e integração cada vez maior entre os diferentes níveis de governo, compreendido com uma plataforma de oferta de serviços ao cidadão", declarou a governadora.

Para a Secretaria de Estado da Administração (Sead), Virgínia Ferreira, o intuito é proporcionar melhorias para a infraestrutura da administração pública. “Nos últimos anos, sobretudo por decorrência da pandemia, o digital se tornou ferramenta importante para a vida de todos, especialmente no âmbito governamental. Nesse sentido, temos trabalhado incessantemente para tornar o RN cada vez mais tecnológico e moderno".

Ao aderirem à rede Gov.br, estados e municípios assumem o compromisso de promover a ampliação contínua da oferta de serviços públicos em meio digital, respeitando as diretrizes do Poder Executivo Federal sobre a oferta dos serviços públicos digitais e de simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços. Até o momento, a Rede Gov.br conta com 25 estados e o Distrito Federal, além de 161 municípios", disse Virgínia.

No RN, estima-se que mais de 57% da população com idade de 15 anos ou mais já possui conta no portal Gov.br.