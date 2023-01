Canadenses focam na produção de "onças de ouro" no município de Currais Novos-RN

O novo Protocolo de Intenções, assinado com a Aura Minerals, estende o prazo de validade de dois anos para seis anos. Borborema é um projeto a céu aberto de ouro, localizado 30 km a leste do município de Currais Novos, com mais de 1,87 milhão de onças de ouro de Recursos Minerais Medidos. “Onça” é o sistema de medida do ouro, e 1 onça é equivalente a 28,349g.

O vice-governador Walter Alves conduziu, nesta segunda-feira (09), na governadoria, em sua primeira reunião oficial pelo governo do estado, uma reunião com representantes da canadense Aura Minerals, empresa de mineração focada no desenvolvimento e operação de projetos de mineração nas Américas.

Durante o encontro foi assinado um Protocolo de Intenções para instalação da empresa, em Currais Novos, no Seridó do Rio Grande do Norte, onde os canadenses querem focar na produção de "onças de ouro" ao leste. O investimento total não foi informado.

“Aqui no Rio Grande do Norte não temos jazidas gigantes, mas temos uma variedade importante de minérios. No ano passado foi feito um mapa geológico e também um de recursos minerais. Quando vocês começarem a escavar, vão ver que lá não tem só ouro”, enfatiza Jaime Calado, secretário de estado do Desenvolvimento Econômico.

Um Protocolo de Intenções muito semelhante a este foi assinado em outubro de 2019 pela empresa antecessora chamada Cascar, que é a mesma razão social que a Aura assumiu em outubro de 2022. Se tratava justamente do Projeto Ouro Borborema, em Currais Novos-RN. O novo Protocolo de Intenções, assinado com a Aura Minerals, estende o prazo de validade de dois anos para seis anos.

Borborema é um projeto a céu aberto de ouro, localizado 30 quilômetros a leste do município de Currais Novos, com mais de 1,87 milhão de onças de ouro de Recursos Minerais Medidos. “Onça” é o sistema de medida do ouro, e 1 onça é equivalente a 28,349g.

O projeto entra no portifólio da Aura como projeto de crescimento e tem como o objetivo a entrada em operação no quarto trimestre de 2024, segundo seus representantes. A empresa estima a criação de 747 empregos diretos durante a construção, e 600 empregos diretos durante a operação.