Com fim de registros de chapa, Femurn confirma eleição nesta sexta-feira por consenso

No tarde desta segunda-feira (9), o prefeito Luciano Santos (Lagoa nova) chegou à sede da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), onde protocolou sua chapa para Eleição

da Diretoria e do Conselho Fiscal, contendo assinatura de cada integrante, para o biênio 2023/2024. O presidente da Comissão Eleitoral, Dr. Mário Gomes Teixeira e o atual presidente da entidade, Babá Pereira receberam o protocolo da chapa.

Conforme o edital publicado pela Femurn, os registros das candidaturas deveriam serem realizados na sede da FEMURN, até o dia 09 de janeiro 2023, durante o horário de funcionamento da instituição e conforme previsto no Artigo 33 do Estatuto. "Como a Femurn encerrou seu expediente até às 17h, declaro que apenas uma chapa foi protocolada, tendo o prefeito Luciano Santos como presidente", informou Dr. Mário Gomes, presidente da Comissão Eleitoral.

Nos primeiros dias, depois de eleito, um dos primeiros atos da gestão Luciano Santos será criar o Conselho Político Regional, com 14 representantes de todas as regiões do Estado. "Vamos ouvir os gestores para preencher todo o conselho, que será integrado por 14 prefeitos. Outra idéia da chapa que vem sendo costurada é efetivar a Escola dos Municípios, cujo objetivo é auxiliar os entes na capacitação e treinamentos dos agentes públicos para uma melhor execução dos seus serviços. Além desses projetos, outra idéia da chapa que vai dirigir a Femurn é desenvolver intercâmbios regionais e defender a reforma tributária pró-municípios. Luciano Santos e sua chapa pretendem ainda buscar parcerias com entidades que possam assessorar futuros planos de desenvolvimento no âmbito dos municípios.

A Chapa “Municipalismo Forte, Municípios Desenvolvidos” é composta por representantes de todas as regiões do Estado. Eis a composição total:





DIRETORIA BIÊNIO 2023/2024

PRESIDENTE - LUCIANO SILVA SANTOS - (Lagoa Nova)



1º VICE-PRESIDENTE - MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO (Pau dos Ferros)

2º VICE-PRESIDENTE - EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR (Macaíba)

3º VICE-PRESIDENTE - MARINA DIAS MARINHO (Jandaíra)

4ª VICE-PRESIDENTE - RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA (São Rafael)

5º VICE-PRESIDENTE -

JOAO BATISTA GOMES GONCALVES (Brejinho)





1º SECRETÁRIO - ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO (Apodi)

2ª SECRETÁRIA - FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO (Messias Targino)





1º TESOUREIRO - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA (Pedra Grande)

2º TESOUREIRO - FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO (Espírito Santo)





CONSELHO FISCAL:





1 - CONSELHO FISCAL - JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS - (Caicó)

2 - CONSELHO FISCAL - CLEITOM JACOME DA COSTA (Venha Ver)

3 - CONSELHO FISCAL - FLAVIO CÉSAR NOGUEIRA (Nova Cruz)





SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL





CONSELHO FISCAL - ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA (Ielmo Marinho)

CONSELHO FISCAL - MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA (Olho D’Água do Borges)

CONSELHO FISCAL - LUCIANO DA CUNHA GOMES (Lajes Pintadas)