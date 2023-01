Emparn confirma 2022 chuvoso com média 39,9% acima do esperado no RN

Depois de um ano mais seco (2021), com volume médio de chuva em torno de 600 milímetros (mm) na maior parte do território do Rio Grande do Norte, o Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou chuvas 39,9% acima do esperado em 2022.

O volume acumulado no estado no período foi de 1.165,5 mm enquanto que o esperado era de 833,2 mm. As precipitações ocorreram com boa distribuição temporal e espacial em todas as regiões do Estado. De acordo com as análises, somente o mês de fevereiro registrou volumes abaixo do esperado.

“Nos meses em que normalmente chove pouco (período agosto a dezembro), as chuvas apresentam desvios percentuais positivos”, comentou o chefe da unidade instrumental de Meteorologia, Gilmar Bristot.

Em termos de volumes totais no ano, o Litoral Leste foi a região onde mais choveu com o acumulado de 1.852,3mm, enquanto que o esperado era de 1428,1mm, representando 29,7% acima da média esperada.

Gilmar Bristot explica que os bons volumes registrados no estado decorreram das condições termodinâmicas dos oceanos Atlântico e Pacífico associadas a outras condições como as Frentes Frias.

“No oceano Atlântico, a condição da temperatura da superfície do oceano Atlântico Sul, maior do que a temperatura superficial no Atlântico Norte, favoreceu o deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), para próximo da Região Nordeste, que associado à presença do Fenômeno La Niña no oceano Pacífico, favoreceu a ocorrência de chuvas no período entre os meses de fevereiro a maio de 2022 para o interior do estado. Nos demais períodos do ano, ocorreram deslocamentos de Frentes Frias”, disse.

Os municípios onde mais choveu em 2022, por região, foram: Natal (Leste Potiguar) - 2.257 mm, Brejinho (Agreste) - 1.638,4mm, Campo Grande (Oeste): 1.743,8mm e São Fernando (Central): 1.287,1mm.

Oeste

Na região oeste, onde ficam municípios importantes como Mossoró, Pau dos Ferros, Areia Branca e Apodi, o volume de chuvas esperado era de 677 milímetros, contudo, choveu na região o equivalente a 982,8 milímetros. Na região estão localizados quatro municípios que tiveram um ano considerado "muito seco" , apesar do quadro geral no RN ser positivo, com chuvas muito acima da média esperada: Governador Dix-Sept Rosado, Marcelino Vieira, Doutor Severiano e Água Nova.

Balanço de chuvas 2022 no RN - Volumes Observados/Esperados

Estado- 1.165,5mm/833,2mm

Leste- 1.852,3mm/1.428,1mm

Oeste- 982,8mm/ 677mm

Agreste- 979,6mm/643,4mm

Central- 847,5mm/584,3mm