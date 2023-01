Governadora Fátima Bezerra empossa novo secretariado nesta quinta (12)

Fátima Bezerra, Governadora do Rio Grande do Norte, dará posse ao seu novo secretariado às 15h00 dessa quinta-feira, dia 12, no Centro de Convenções de Natal.

Os secretários que comporão a gestão 2023-2026 do segundo mandato da governadora Fátima Bezerra serão empossados nesta quinta-feira (12), no Centro de Convenções de Natal, no Salão Nísia Floresta, a partir das 15h.

Desde o final do ano passado, a governadora Fátima Bezerra apresentou alguns novos nomes, bem como anunciou a manutenção de outros auxiliares diretos que farão, junto com ela, a gestão do Governo do Estado nos próximos quatro anos.

Alguns nomes confirmados como os de Raimundo Alves (Gabinete Civil); Carlos Eduardo Xavier (SET); Aldemir Freire (Seplan); Cel. Francisco Araújo (Segurança); Íris Oliveira (SETHAS), Gustavo Coelho (SIN), Alexandre Lima (SEDRAF) e Ana Maria Costa (SETUR) integram o secretariado desde 2019.

Outros passarão a ocupar pastas diferentes como: Socorro Batista (Educação), Pedro Lopes (SEAD); Virgínia Ferreira (Secretaria de Gestão de Projetos Especiais); Paulo Varela (SEMARH); Olga Aguiar (SEMJIDH) e Mary Land Brito (Fundação José Augusto).

SERVIÇO

O QUE: Posse dos secretários do Governo do Estado

ONDE: Centro de Convenções de Natal, no Salão Nísia Floresta

QUANDO: quinta-feira (12/01/2023), às 15h.