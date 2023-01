Mais de 600 residências ficam sem energia após tentativa de furto de cabos elétricos em Grossos

A Neoenergia COSERN informou que uma tentativa de furto de cabos de cobre da rede elétrica deixou deixou mais de 600 residências nas comunidades de Barra e Pernambuquinho, na zona rural de Grossos, sem energia elétrica.



A ação aconteceu por volta das 21h desta quarta-feira (11). De acordo com a empresa, após serem notificados da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso.



Uma equipe da COSERN esteve no local fazendo o conserto dos fios e após manobras, 582 clientes tiveram a energia restabelecida ás 23h29m, e os demais ás 02h07m desta quinta-feira (12).

NOTA

A Neoenergia Cosern informa que registrou uma tentativa de furto de cabos da rede elétrica na zona rural de Grossos, na região da Costa Branca, às 21h10 desta quarta-feira (11), afetando 608 clientes.

Por meio de manobras, 582 clientes foram reestabelecidos às 23h29 e os demais às 2h07 desta quinta-feira (12).

O furto de cabos da rede elétrica provoca transtornos no fornecimento de energia para as unidades consumidoras, e tem colocado em risco o funcionamento de unidades de saúde, estações de agua, empresas de vários segmentos e empreendimentos turísticos.

A Neoenergia Cosern ressalta que vem compartilhando informações e acompanhando as ações com a Secretaria de Segurança Pública para colaborar com a busca por soluções para o problema.