Governo do Estado compra 215 veículos, a maioria para Segurança Pública

A governadora Fátima Bezerra dá continuidade à entrega de carros para a administração pública estadual, iniciada em dezembro passado. Nesta sexta-feira (13), às 11h, na Escola de Governo, serão entregues mais de 100 veículos, dos quais 89 para as forças de segurança. O investimento total será de 21 milhões, recursos emprestados pelo Banco Mundial e contrapartida do Governo do Estado. Renovação da frota reforça o trabalho de segurança ostensiva e judiciária no RN

A governadora Fátima Bezerra deu continuidade à entrega de carros para a administração pública estadual, iniciada em dezembro passado. Nesta sexta-feira (13), um novo lote de veículos foi entregue a secretarias e órgãos estaduais.

Ao todo, o investimento foi de R$ 21 milhões para aquisição de 215 veículos destinados principalmente às forças de segurança, contemplando também diversas secretarias e órgãos da administração indireta.

Os recursos são do Governo do Estado e foram viabilizados pelo Projeto Governo Cidadão com apoio da Secretaria de Estado da Administração (SEAD), junto ao acordo de empréstimo com o Banco Mundial.

“São mais investimentos pra gente avançar na modernização da gestão pública”, disse a governadora, referindo-se a uma das metas do Governo Cidadão, de apoiar estas ações de atualização para prestação de serviços de forma mais eficaz e eficiente, visando melhorar a qualidade de vida da população potiguar.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Gustavo Coêlho, coordenador do Governo Cidadão, destacou a variedade dos veículos adquiridos: “há desde ambulâncias para o Hospital da Mulher, passando por carros tipo sedan, até motos aquáticas que farão a segurança dos banhistas no litoral. Atendemos às necessidades de todas as áreas da administração estadual, permitindo melhoria na gestão pública”.

Segundo o secretário, o investimento trará economia para o governo nas despesas com locação de veículos.

Foram entregues hoje 22 carros para nove órgãos estaduais, que representam um investimento de R$ 2,7 milhões (Governadoria – 2; Control – 2; SEAD – 4; SAPE – 3; SEEC – 2; SEDEC – 2; SEMARH – 3; FAPERN - 2 e SINE – 2).

Foram entregues, ainda, quatro veículos – duas ambulâncias e dois automóveis – para a Secretaria de Estado da Saúde (SESAP) e que serão destinados ao Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró.

Às forças de segurança foram destinados 89 veículos: 50 motocicletas, sendo 30 para a ROCAM e 20 para o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE); 13 veículos tipo Volkswagem T-Cross que serão distribuídos entre os Comandos de Policiamento Regionais (CPRs) da Polícia Militar; 10 veículos para a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP); 11 veículos para a Polícia Civil; e 05 Motos Aquáticas para o Corpo de Bombeiros Militar.

Parte desses veículos será utilizada na Operação Verão 2023, reforçando o trabalho integrado pela promoção da segurança pública aos turistas e potiguares durante o veraneio.