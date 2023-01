Anestesiologistas suspendem paralisação e cirurgias eletivas são retomadas no RN

A cooperativa voltou ao trabalho após uma reunião realizada com representantes das secretarias municipal e estadual de Saúde e o pagamento de parte dos recursos repassados pelo governo do estado para a prefeitura de Natal. A estimativa é de que a paralisação tenha causado o atraso de cerca de 5 mil procedimentos. A cooperativa se disponibilizou para fazer mutirões, a depender de uma possível demanda do poder público, para realizar as cirurgias atrasadas ao longo de quase um mês.