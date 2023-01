Em quatro anos governo do RN reduz 31,9% o número de homicídios

A gestão do Governo do Rio Grande do Norte, concluída no dia 31 de dezembro, atingiu uma marca histórica de redução no quantitativo de mortes violentas quando comparada ao período completo da gestão anterior. Ao todo, o estado registrou 2.563 Condutas Violentas Legais e Intencionais (CVLIs) a menos entre gestões (-31,9%), como resultado de um intenso trabalho que envolve integração e empenho de todo o sistema de segurança pública.



De acordo com os dados fornecidos pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), setor responsável pela contabilização dos índices criminais, de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022 foram registrados 5.476 mortes violentas, contra 8.042 crimes da mesma natureza, registrados de 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2018, uma diminuição em 31,9%.



Além da expressiva marca de redução no número total de mortes violentas, o estado destaca ainda a queda nos índices de homicídios dolosos. Neste tipo criminal, no período de gestão 2015-2018 foram registrados 6.477 ocorrências, contra 4.340 da gestão 2019-2022, como diminuição percentual em 33%.



Outro índice que apresentou atenuação nas estatísticas foi nos casos de latrocínio. O comparativo entre as gestões resultou em uma redução de 25,4%, ao sair de 284 ocorrências na gestão 2015-2018, para 212 registros deste crime na gestão 2019-2022.



Diante da constante queda nos indicadores criminais, destaque importante para a redução nas ocorrências de feminicídio na gestão recém concluída. A integração de trabalho entre as instituições de segurança pública e a Secretaria de Estado das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH) acarretou na redução em 49,3% dos crimes no Rio Grande do Norte. O número de ocorrências caiu de 138 ocorrências no período 2015-2018, para 70 registros na gestão 2019-2022.



Entre todos os tipos criminais, a estatística de Lesão Corporal Seguida de Morte apresentou a maior redução no comparativo entre gestões. As 679 ocorrências na gestão estadual 2015-2018 foram reduzidas em 58,6% ao final da gestão 2019-2022, quando 281 ocorrências foram registradas.



REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS POR MUNICÍPIO



- Natal (Redução de 48,3%)

Gestão 2015-2018: 2.166

Gestão 2019-2022: 1.119



- Mossoró (Redução de 15,7%)

Gestão 2015-2018: 871

Gestão 2019-2022: 734



- Parnamirim (Redução de 55,9%)

Gestão 2015-2018: 569

Gestão 2019-2022: 251