Souza é cogitado para concorrer a Prefeitura de Areia Branca em 2024

O ex-deputado Manoel Cunha Neto, Souza, desponta como futuro candidato a prefeito do município de Areia Branca-RN. Ele já esteve à frente da Prefeitura Municipal por duas ocasiões e estava no seu segundo mandato de deputado, quando se afastou por razões pessoais.

Souza foi vereador, vice-prefeito duas vezes e prefeito por dois mandatos em Areia Branca, ao longo de mais de 20 anos de vida pública. Como gestor do município, o politico conseguiu organizar a cidade estruturalmente, preparando-a para receber grandes investimentos.

Como deputado, Souza realizou um mandato com políticas públicas voltadas para os pescadores, os trabalhadores rurais e pequenos produtores de sal da região da Costa Branca, em especial do município de Grossos, que foram legalizados perante as instituições.

Em suas redes sociais, Sousa destaca que também trabalhou em prol da geração de emprego, quando aprovou a lei do licenciamento, ampliando o tempo das licenças ambientais emitidas pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA).





“Agora o empreendedor terá maior segurança jurídica e prazo suficiente para adequar-se as exigências ambientais. Foi a Lei nº 732/2022 de autoria do nosso mandato que permitiu a ampliação dos prazos das licenças ambientais”, diz Souza, que convidou o secretário estadual de Agricultura do Governo do Estado para falar sobre esta lei.





Em conversa com o MH, Souza lembra do projeto que inclui o pescado no Cardápio da Alimentação Escolar e também a emenda que permitiu que professores da Universidade Federal Rural do Semi Árido, conseguisse o licenciamento das salinas artesanais de Grossos.





O secretário Guilherme Saldanha, da Agricultura e da Pesca, destaca o trabalho do então deputado Souza em benefício do pequeno pescador, o pescador artesanal, com capacitação. Ele observa que mais de 800 pescadores foram capacitados.





Entre as atividades que levantam a economia de Areia Branca, está a pesca, o turismo, a questão das energias renováveis, dos portos e a cidade não avançou o que deveria avançar nas últimas duas gestões. Não aos olhos das lideranças políticas do município, que tem buscado o ex-deputado para voltar ao comando do município disputando a próxima eleição.