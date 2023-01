Governo do RN antecipa folha de janeiro e injeta R$ 288 milhões na economia

Previsto inicialmente para a próxima segunda-feira (16), o Governo do Rio Grande do Norte iniciou o pagamento salarial de janeiro de 2023 para ativos, inativos e pensionistas logo no último sábado, dia 14. Foram depositados R$288 milhões na conta dos servidores.

Amanheceu na conta o salário integral para quem recebe até R$ 4 mil e para toda a categoria da Segurança Pública, independentemente da faixa salarial, além de 30% para quem recebe acima de R$ 4 mil.

Os trabalhadores lotados em pastas com recursos próprios receberão o salário integral no próximo dia 31 de janeiro, dentro do mês trabalhado, concluindo a folha total de R$ 638,7 milhões.

O Governo do Estado divulgou ontem o calendário salarial de 2023. Será mantido o sistema de pagamento dos salários dentro do mês trabalhado, com antecipação integral – no dia 15 de cada mês – para quem recebe até R$ 4 mil e integralmente para agentes das forças de segurança, independente dos valores.