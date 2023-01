Prefeitura de Governador inicia corte de terra; ação vai beneficiar mais de 2 mil famílias

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, inicia, nesta terça-feira (17), a execução do Programa de Corte de Terra 2023.



Serão beneficiadas 2.250 famílias, com um total de 4.500 horas de máquinas trabalhando no preparo da terra dos agricultores familiares em toda a extensa zona rural do município.



O secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Wallace Tavares, informa que os tratores já estarão rodando hoje nas localidades de Sítio São João e nos projeto de assentamentos Terra de Esperança e Osmar Vicente. “Todas as 68 comunidades da zona rural do município serão atendidas, conforme determinação do prefeito doutor Artur Vale”, assegurou.



A gestão do prefeito Dr. Artur Vale está investindo quase R$ 800 mil em recursos próprios do Município para executar o corte de terra pelo terceiro ano seguido, tornando o programa uma política pública municipal e não mais uma ação passageira de época de eleições.