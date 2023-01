Governo investe 19 milhões na construção do Complexo de Perícia Criminal do RN

A tão sonhada nova sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Estado do Rio Grande do Norte está cada vez mais próxima de se tornar realidade.



Nessa segunda-feira (16), a empresa vencedora da licitação já começou a cercar o terreno no bairro de Felipe Camarão, onde o prédio será erguido.



A nova sede do órgão, denominada Complexo de Perícia Criminal do RN, compreenderá a sede administrativa e as sedes dos Institutos de Criminalística – IC e de Medicina Legal – IML.



O complexo será construído em área própria do Estado, localizada no entroncamento da Rua dos Campos com a Rua das Peixadas, no Bairro de Felipe Camarão, na zona oeste de Natal. A empresa que executará a obra é a Engevac Engenharia Ltda.



O valor licitado é de R$ 19.643.899,37 (dezenove milhões, seiscentos e quarenta e três mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos).



O prédio atual, localizado no bairro da Ribeira, zona leste da capital potiguar, é da década de 30 e a mudança é uma demanda antiga dos servidores do Instituto e da sociedade que contará com uma nova sede moderna, com a estrutura adequada para atender a população com mais qualidade e eficiência.



“Este é um momento muito importante e histórico para o Itep. Finalmente a sociedade contará com uma nova sede moderna, com estrutura adequada para atender bem à população e onde os servidores poderão bem desempenhar as suas atribuições", disse o diretor-geral do Itep/RN, perito criminal Marcos Brandão.