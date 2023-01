Verão Protegido: Sesap lança programa de vacinação durante o veraneio

Para comemorar dois anos da campanha de imunização contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) inicia neste sábado (21) o programa Verão Protegido. A ideia é levar a vacinação para as praias do litoral mais frequentadas pelos potiguares e também aos açudes e lagoas pelo interior do estado. A ação envolve mais de 80 municípios com o objetivo de aumentar a cobertura de vacinação, em especial das doses de reforço.



"O foco é na vacinação de adultos, para que a gente consiga diminuir o número de esquemas vacinais em atraso, que hoje está em mais de 1 milhão de pessoas sem a dose de reforço", enfatizou Laiane Graziela, coordenadora de imunização da Sesap.



O Dia D da campanha será neste sábado e segue até o Carnaval. O Verão Protegido é mais uma das estratégias desenhadas pela Sesap para ampliar o alcance da proteção contra a Covid-19, a exemplo do que foi feito no verão passado e em ações como as que foram feitas junto às escolas (Minha Escola Nota 10) e empresas (Minha Empresa Nota 10).



De acordo com a Plataforma RN + Vacina, o estado aplicou, até o momento, 8.401.747 doses da vacina contra a Covid-19. São dois anos desde a primeira aplicação na enfermeira Maria das Graças até a imunização de grande parte da população, sendo a maior campanha de vacinação na história.



Hoje são mais de dois milhões de potiguares totalmente vacinados - 87% da população - e 3.027.960 vacinados com pelo menos uma dose, o que representa 95% da população do RN. "A vacinação mudou completamente o cenário de adoecimento pela Covid-19, assim como o número de pessoas que tiveram agravamento da doença e o perfil de óbitos. Esse trabalho conjunto cooperou para que muitas vidas fossem salvas ao longo destes dois anos", enfatizou Kelly Lima, coordenadora de vigilância em Saúde da Sesap.



A vacina contra a Covid hoje está disponível para qualquer pessoa a partir dos seis meses de idade. O reforço é aplicado para idosos, adolescentes e crianças dos 3 aos 11 anos que já tem pelo menos quatro meses da aplicação da sua última dose da vacina. "Precisamos ainda lembrar que a pandemia segue entre nós, foram 60 óbitos em dezembro e a sua maioria foram de pessoas que não completaram ou sequer iniciaram o esquema, então a vacinação é muito importante. Temos que imunizar a maior quantidade possível, desde a crianças com as primeiras doses até os idosos com a quinta dose", explicou Diana Rego, subcoordenadora de vigilância epidemiológica.