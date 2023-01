Presidente da ALRN e diretoria do Banco do Brasil se reúnem para tratar de novas parcerias. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (19) e teve como objetivo, além da apresentação da equipe da instituição financeira, debater futuras parcerias entre os dois órgãos. "O Banco do Brasil tem sido um parceiro importante para a Assembleia Legislativa e, por tudo o que representa para a sociedade brasileira, temos a expectativa de buscarmos outras formas de colaborar com a população. Desejamos boa sorte aos novos diretores da instituição na certeza de que teremos ainda muito trabalho em conjunto pela frente, sempre a favor do povo potiguar", disse o presidente da ALRN, deputado Ezequiel Ferreira.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), se reuniu nesta quinta-feira (19) com os novos diretores do Banco do Brasil para a região Nordeste.

O encontro teve como objetivo, além da apresentação da equipe da instituição financeira, debater futuras parcerias entre os dois órgãos.

"O Banco do Brasil tem sido um parceiro importante para a Assembleia Legislativa e, por tudo o que representa para a sociedade brasileira, temos a expectativa de buscarmos outras formas de colaborar com a população. Desejamos boa sorte aos novos diretores da instituição na certeza de que teremos ainda muito trabalho em conjunto pela frente, sempre a favor do povo potiguar", disse Ezequiel.

No encontro, o presidente do Legislativo fez uma curta apresentação de alguns dos projetos realizados pela Casa durante a sua gestão. Destaque para a conquista do Prêmio Unale como melhor gestão do país em três anos seguidos.

Além disso, a ALRN firmou parcerias importantes com as Assembleias de São Paulo e Santa Catarina, além de Câmaras Municipais, onde forneceu tecnologias criadas por servidores da Casa.

Ezequiel também fez questão de enfatizar a importância das Salas do Empreendedor, instaladas em diversos municípios potiguares em parceria com o Sebrae-RN.

Novo superintendente comercial para o setor público da região Nordeste do Banco do Brasil, Marcelo Botelho ressaltou a meta da instituição em continuar oferecendo o melhor atendimento para a sociedade.

"A parceria com a Assembleia Legislativa do RN já existe há muito tempo e nós temos a preocupação de sempre buscar melhorar nosso relacionamento", disse Botelho.

Também participaram da reunião o gerente-geral para o setor público do Banco do Brasil, Max Wendell Rebouças; o gerente de negócios do escritório setor público da instituição, Luciano Morais Alves; e o gerente de relacionamento Governo, Nilton dos Santos. Pela Assembleia, estiveram ainda no encontro o diretor-geral da Casa, Augusto Viveiros, e o diretor-geral da Presidência, Fernando Rezende.