Emparn prevê chuvas acima do normal no trimestre fevereiro, março e abril no RN

A previsão para o trimestre de fevereiro, março e abril de 2022 no Rio Grande do Norte é de chuvas com volumes acima do normal com boa distribuição temporal e espacial. Esse foi o resultado da reunião da previsão climática ocorrida durante XXV Workshop Internacional de Avaliação Climática para o Semiárido Nordestino que contou com a participação do chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), Gilmar Bristot.



O workshop, realizado por vídeo conferência pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), reuniu pesquisadores de agências meteorológicas de vários estados do Nordeste, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe) e de agências internacionais.



Os especialistas discutiram sobre as influências dos campos atmosféricos e oceânicos, anomalias e fenômenos naturais que atuam na região Nordeste. "As condições oceâncias, com as águas superficiais do Atlântico Sul mais aquecidas, a presença do La Ñina, no oceano Pacífico foram o principal tema do evento. Essa condição está presente e é favorável para a aproximação da Zona de Convergência Intertropical, trazendo mais chuvas para a nossa região", dissed Bristot.



Embora até o dia 18 de janeiro as chuvas no estado estejam 8,1% abaixo do esperado, a tendência é que o mês atinja volume normal com a confirmação das precipitações previstas até o final do mês. “A segunda quinzena de janeiro vem registrando bons volumes de chuvas e a tendência é que elas continuem até o final do mês”, comentou.



Esta reunião antecede as análises e divulgação do prognóstico da quadra chuvosa no semiárido potiguar, que será feito pela Emparn no mês de fevereiro.



Para o final de semana, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões. Acesse o Sistema de Monitoramento nos seguintes sites: emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br.





Previsão Fevereiro/Março/Abril 2023



Região Oeste Potiguar



Fevereiro- 116,5mm



Março 197,5mm



Abril- 180,2mm