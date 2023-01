Prefeitura de Serra do Mel realiza limpeza pública em mais duas vilas. O serviço segue sendo executado nas vias de acesso das vilas Rio Grande do Sul e concluindo a limpeza da Vila Paraíba. Na lista das próximas vilas que serão atendidas estão a Piauí, Ceará e São Paulo, que assim como as anteriores, será realizada limpeza e o recolhimento de resíduos na via, melhorando e organizando as vilas. O prefeito Josivan Bibiano ressalta que as ações são rotineiras, porém reforçadas nesse período chuvoso para evitar maiores transtornos.

Seguindo com o calendário de limpeza das vilas, a Prefeitura de Serra do Mel, via secretaria de Obras, segue executando serviços de limpeza nas vias de acesso das vilas Rio Grande do Sul e concluindo a limpeza da Vila Paraíba.

Na lista das próximas vilas estão a Piauí, Ceará e São Paulo, que assim como as anteriores, será realizada limpeza e o recolhimento de resíduos na via, melhorando e organizando as vilas.

Segundo o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), as ações, além de manter as vilas limpas, também objetivam a qualidade de vida e segurança para a população.

O prefeito ressalta que as ações são rotineiras, porém reforçadas nesse período chuvoso para evitar maiores transtornos.