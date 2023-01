Fátima insere duplicação da BR 304 entre prioridades do RN em reunião com governadores do NE

A duplicação da rodovia federal de Macaíba a divisa com o Ceará está entre as prioridades elencadas pela governadora Fátima Bezerra aos colegas governadores dos outros oito estados do Nordeste na reunião do Consórcio Nordeste, realizada em João Pessoa, na Paraíba. Consta também para o RN investimento em ferrovias, conclusão da transposição do São Francisco, Segurança Pública e medidas emergências para reduzir a fome. A Carta de João Pessoa (leia abaixo), também discute a questão do Pacto Federativo com os municípios e estados, será entregue no próximo dia 27 ao presidente Lula com as principais prioridades dos Estados do Nordeste.

Reunidos em João Pessoa, capital da Paraíba, nesta sexta-feira (20), os nove governadores do Nordeste definiram as principais prioridades dos estados da região que serão apresentadas ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana.



A decisão foi tomada em reunião do Consórcio Nordeste que consignou como as principais reivindicações na "Carta de João Pessoa", a conclusão da transposição de águas do São Francisco, obras de infraestrutura rodoviária e ferroviária e medidas para garantir segurança alimentar da população.

Outros pontos acordados são a integração dos sistemas de segurança pública e atenção ao bioma Caatinga, que hoje é considerado pela ciência como de alto potencial farmoquímico.

A governadora Fátima Bezerra disse que as prioridades do RN estão relacionadas a investimentos em segurança hídrica; melhorias em toda a malha rodoviária, com duplicação para BR-304 (Natal-Mossoró, divisa com o Ceará), turismo e construção de um novo hospital de urgência.

A duplicação da BR 304 foi inserida no Orçamento Geral da União pelo senador Jean Paul Prates, mas o ex-presidente Bolsonaro retirou. Com a chegada de Lula, Jean Paul Prates e a governadora Fátima Bezerra estão confiantes que será recolocada de volta no orçamento. A obra é considerada fundamental para o início do desenvolvimento do Estado, além de estruturas ferroviárias.

A construção de um hospital de urgência e emergência, assim como traumotologia é para substituir o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal. A unidade para substituir o Hospital Regional Tarcísio Maia não foi colocada entre as prioridades.

Fátima Bezerra enfatizou que "os governadores estão unidos, sob a liderança do presidente Lula, pela reconstrução do País, aprovação da reforma tributária e reestruturação da economia com avanços no pacto federativo".





Presidente do Consórcio Nordeste, o governador da Paraíba João Azevêdo disse que as prioridades regionais - e de cada Estado - serão para a reunião do próximo dia 27 com o presidente Lula da Silva. "Isto fortalece as relações republicanas e constrói, de forma conjunta, ações positivas para o desenvolvimento regional”.

O Rio Grande do Norte está finalizando as propostas específicas a ser entregues ao Governo Federal, que incluem investimentos em energias renováveis em terra e no mar, construção do porto-indústria verde para dar suporte à produção do hidrogênio verde, recuperação de estradas, fortalecimento e interiorização do turismo, melhoria na educação e ampliação dos serviços de saúde.

Na Carta de João Pessoa, os governadores reafirmam o compromisso de seguir com a parte do Brasil que cresce unida. "Exatamente por isso, apresentaremos ao Governo Federal um conjunto de projetos de transformação de nossa infraestrutura e das condições de vida de nossa população. Projetos de cada um dos estados nordestinos e, também, projetos integradores e estruturadores de toda a região." Assim, reforçam os governadores, "como já temos o Pacto Social do Nordeste, vamos fazer um Pacto pela Segurança Pública, integrando as polícias estaduais, suas soluções tecnológicas e gabinetes de inteligência, somando esforços com a Polícia Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os governadores dizem também que o Consórcio Nordeste vai liderar um processo de releitura e reposicionamento da região no Brasil e no mundo. "O Brasil precisa conhecer o Nordeste, assim como o próprio Nordeste deve se reconhecer. Nosso compromisso é trabalhar sinergicamente para que nossa história e nossas experiências sejam valorizadas, nossos problemas sejam visíveis e enfrentados em bloco e de maneira objetiva e, sobretudo, para que nossas melhores experiências possam estar conectadas com as grandes causas de nosso tempo."

A governadora Fátima Bezerra esteve acompanhada dos secretários de Estado, Virgínia Ferreira (Projetos Especiais), Carlos Eduardo Xavier, (Tributação) e Daniel Cabral (Comunicação Social).

Além de Fátima Bezerra, os estados nordestinos são governados por João Azevêdo (Paraíba), Raquel Lyra (Pernambuco); Paulo Dantas (Alagoas); Jerônimo Rodrigues (Bahia); Elmano de Freitas (Ceará); Carlos Brandão (Maranhão); Rafael Fonteles (Piauí); e Fábio Mitidieri (Sergipe).





CARTA DE JOÃO PESSOA

Cooperação, planejamento integrado e desenvolvimento sustentável. É a articulação do Nordeste em torno desses princípios que faz com que estejamos prontos e conectados com o início de um ciclo político, econômico, ambiental, cultural e social virtuoso para o Brasil.

Governadoras e governadores de nossos nove estados, em Assembleia do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste que ocorreu em João Pessoa, capital da Paraíba, reafirmamos o compromisso de seguirmos como a parte do Brasil que cresce unida. Exatamente por isso, apresentaremos ao Governo Federal um conjunto de projetos de transformação de nossa infraestrutura e das condições de vida de nossa população. Projetos de cada um dos estados nordestinos e, também, projetos integradores e estruturadores de toda a região.

Já é perceptível a retomada de relações sustentáveis entre o governo federal e as outras unidades da federação. O presidente Lula convidou governadores e representantes dos municípios para reuniões e, nesta primeira assembleia do ano, a Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República esteve presente, o que demonstra a grande disposição de fortalecermos nossa Federação.

O compromisso do Nordeste é seguir trabalhando arduamente para que todos os canais de diálogo com a União estejam abertos, pautando-os no compromisso democrático e republicano. O Consórcio Nordeste é parte de movimentos de aprimoramento de nosso pacto federativo e seguirá como parte das melhores soluções de inovação e boas práticas que o Brasil precisa.

O Nordeste mudou muito nas décadas recentes. Nossos indicadores socioeconômicos melhoraram consideravelmente e a seca já não provoca mais um grande drama social. Os índices de desenvolvimento da educação no Nordeste mostram que estamos avançando mais que a média nacional. Nossa base produtiva vem mudando e se interiorizando e, por isso, temos apresentado iniciativas inovadoras e estratégicas que nos coloca em plenas condições de estarmos inseridos no novo projeto de desenvolvimento do País e de liderar o Brasil em nossa urgente e incontornável agenda climática e, portanto, na transição energética do País. A região Nordeste vem se industrializando com grande velocidade e hoje tem os parques industriais automobilísticos mais modernos do Brasil. Por outro lado, a Caatinga, bioma majoritariamente nordestino, mesmo sendo sabidamente uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta, carece de mais investimentos em conhecimento, proteção e preservação.

Assim como já temos o Pacto Social do Nordeste, vamos fazer um Pacto pela Segurança Pública, integrando as polícias estaduais, suas soluções tecnológicas e gabinetes de inteligência, somando esforços com a Polícia Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Para que tais esforços sejam ainda mais exitosos, precisamos contribuir com a formulação do novo modelo de gestão fiscal, da reforma tributária, criando novos instrumentos de políticas públicas para o desenvolvimento regional. Entendemos que é indispensável a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional que substitua os instrumentos vigentes da guerra fiscal que queremos extinguir. Para tanto, reafirmamos que a PEC 45 deva ser aprimorada com a emenda 192 e que haja compatibilização para que os estados não percam arrecadação e tenham mais condições para o enfrentamento de suas responsabilidades.

Sabemos, porém, que há desafios gigantescos pela frente. O Consórcio Nordeste liderará um processo de releitura e reposicionamento da região no Brasil e no mundo. O Brasil precisa conhecer o Nordeste, assim como o próprio Nordeste deve se reconhecer. Nosso compromisso é trabalhar sinergicamente para que nossa história e nossas experiências sejam valorizadas, nossos problemas sejam visíveis e enfrentados em bloco e de maneira objetiva e, sobretudo, para que nossas melhores experiências possam estar conectadas com as grandes causas de nosso tempo.

João Pessoa-PB, 20 de janeiro de 2023

João Azevêdo Lins Filho – Governador da Paraíba

Maria de Fátima Bezerra – Governadora do Rio Grande do Norte

Raquel Teixeira Lyra Lucena – Governadora de Pernambuco

Paulo Suruagy do Amaral Dantas – Governador de Alagoas

Jerônimo Rodrigues Souza – Governador da Bahia

Elmano de Freitas da Costa – Governador do Ceará

Carlos Orleans Brandão Júnior – Governador do Maranhão

Rafael Tajra Fonteles – Governador do Piauí

Fábio Cruz Mitidieri – Governador de Sergipe