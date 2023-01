Prefeito prepara segurança para 50 mil por dia no Carnaval de Apodi

Esta semana, com 30 dias de antecedência, o prefeito Alan Silveira divulgou em Mossoró as 20 atrações que vão animar de rua de Carnaval de Apodi no período de 17 a 21 de fevereiro e detalhou que conversou com as autoridades de segurança federal e estadual, para, em conjunto com a Prefeitura, armar um esquema de segurança para receber 50 mil foliões por dia em Apodi

O prefeito Alan Silveira, de Apodi, divulgou esta semana à imprensa as 20 atrações musicais que vão animar o carnaval de rua de Apodi-RN, no período de 17 a 21 de fevereiro próximo.

Os shows serão todos em locais abertos, gratuitos e este ano de 2023, após dois anos sem acontecer Carnaval, o prefeito Alan Silveira espera 50 mil foliões ao dia.

Para tanto, disse que mobilizou a secretaria de Saúde, assim como se articulou com o Governo do Estado, para ampliar os atendimentos no Hospital Regional Hélio Marinho, de Apodi.

Acrescentou que vai disponibilizar ambulância e também trailer de saúde em apoio aos shows públicos que terão início no horário da tarde e vão até as 5 horas da manhã.

O principal palco de eventos está montado nas margens da Lagoa do Apodi. Para este palco, está previsto a apresentação das principais atrações, como Tony Garrido.





A principal preocupação da organização do evento, segundo o prefeito Alan Silveira, é com a segurança: “Dialogamos com todos as frentes de segurança”, assegura o prefeito.





Com a Polícia Militar, buscamos apoio do Estado para aumentar o contingente no trabalho ostensivo na cidade. A Polícia Civil vai está funcionando 24 horas no município.





“Também estamos contratando um número alto de seguranças privados e bombeiros civis, que vão auxiliar aos bombeiros militares, aos policiais militares nas ocorrências”, diz.

Outra preocupação é com trânsito na BR 405. No caso, foram feitos contatos com o DNIT e com a Polícia Rodoviária Federal, para controlar o trânsito, durante a passagem dos trios.





“Por cerca de 40 minutos, o trânsito pesado na BR 405 será fechado. É o momento que o trio elétrico sai da AABB e parte na direção do Centro da cidade. Neste momento, os veículos de passeio terão uma rota para desviar o arrastão”, explica o prefeito Alan Silveira.

O principal trabalho será o preventivo, nas rodovias de acesso. Terá blitz da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Rodoviária Estadual, estratégia que deu certo no trabalho de segurança do Mossoró Cidade Junina de 2022, coroado com grande público e sem ocorrências.