Governo sanciona lei que torna a castanha de Serra do Mel patrimônio cultural e imaterial do RN. O Prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL) comemorou a sanção da Lei nº 11.367, publicada na edição de sábado (21) do Diário Oficial do Estado. O gestor ressaltou que o reconhecimento promove a cultura da cajucultura e protege o setor produtivo. Serra do Mel tem hoje cerca de 12 mil habitantes, distribuídos em 22 vilas rurais, onde também estão plantados 2,4 milhões de pés de cajueiros. Com isso, o município é considerado o maior produtor de castanha de caju do estado.

FOTO: CEDIDA