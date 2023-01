Colisão frontal deixa um jovem de 21 anos morto na BR 405, trecho de acesso a Marcelino Vieira. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (23). Jefferson Thiago de Oliveira Lima era morador de Pau dos Ferros e voltava à cidade em um veículo tipo celta, vindo da direção de Rafael Fernandes. No trecho de acesso à cidade de Marcelino Vieira, o condutor de uma Hilux, que seguia no sentido contrário, teria tentado fazer uma conversão e acabou colidindo frontalmente com o celta. Jefferson ficou preso às ferragens e acabou não resistindo. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros de Pau dos Ferros, 2º Tenente Paiva, quando as guarnições de Salvamento e de Combate a Incêndio chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. O condutor da Hilux fugiu do local sem prestar socorro à vítima e ainda não foi identificado.

Um jovem de 21 anos, morador do município de Pau dos Ferros, morreu em um acidente de trânsito, registrado na BR 405, no trecho de acesso ao município de Marcelino Vieira. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (23).

De acordo com informações do comandante do Corpo de Bombeiros de Pau dos Ferros, 2º Tenente Paiva, a vítima foi identificada Jefferson Thiago de Oliveira Lima.

Ele voltava à cidade onde morava, em um veículo tipo celta, vindo da direção do município de Rafael Fernandes. No trecho citado, o condutor de uma Hilux, que seguia no sentido contrário, teria tentado fazer uma conversão e acabou colidindo frontalmente com o celta.

Ainda segundo o 2º Tenente Paiva, a Polícia Militar isolou o local e acionou as guarnições de Salvamento e de Combate a Incêndio do CBM para fazer a remoção do corpo de Jefferson, que ficou preso às ferragens. O rapaz já estava sem vida quando os bombeiros chegaram.

As equipes, compostas pelos Sargentos Nunes, Robson Rêgo e Jairo, além do Cabo Protázio e dos soldados Rodrigues e Lamartine, precisaram aguardar a chegada do Itep e da Polícia Civil, para periciar o local, antes que o corpo pudesse ser removido.

O condutor da Hilux fugiu do local sem prestar socorro à vítima e ainda não foi identificado.