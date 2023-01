Prefeita Cinthia Sonale busca parceria para garantir Carnaval de Grossos

A crise econômica provocada pela queda no repasse dos recursos relacionados ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) tem levado gestores e gestoras municipais a mudarem o foco e o planejamento para que a economia de suas cidades não fosse tão afetada.



Diante desse novo cenário, e tendo em vista que as ações devem continuar, principalmente as que proporcionam geração de emprego e renda, a prefeita Cinthia Sonale tem solicitado reuniões com empresários com atuação em Grossos, no sentido de instituir parceria com a iniciativa privada.



Na manhã desta segunda-feira, 23/01, a prefeita esteve com a diretoria do grupo empresarial F Souto e obteve a confirmação da parceria. Segundo ela, a alternativa para garantir a realização de uma das festas mais tradicionais do Brasil, que é o Carnaval.



Neste primeiro momento, no qual prefeitos e prefeitas do Brasil inteiro aguardam definições jurídicas acerca do repasse do FPM, o planejamento não pode parar. Diante disso, a prefeita Cinthia Sonale procurou a diretoria da empresa F Souto para saber da possibilidade de haver entendimento.



“Nós propomos a parceria para a F Souto, que aceitou prontamente a nossa conversa. Vamos realizar o Carnaval por meio de uma parceria e, com isso, estabelecemos uma nova realidade em Grossos. Vamos buscar outras empresas para estabelecermos ações em conjunto, nesse primeiro momento, para o Carnaval, e que possam melhorar, direta e indiretamente, a vida das pessoas”, comentou a prefeita