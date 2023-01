Suspeito de matar por engano frentista de posto é preso pela DHM em Mossoró. O caso aconteceu no dia 12 de novembro de 2022. Carlos Williame Silva dos Santos, de 18 anos, estava trabalhando em um posto de combustíveis, localizado no Alto da Conceição, quando foi atingido por uma bala perdida. O suspeito preso nesta terça-feira (24), tentou matar outros dois homens que estavam em uma oficina ao lado do posto, mas acabou acertando e matando o frentista. O homem, identificado apenas pelas iniciais A.A.D.S, de 21 anos, foi ouvido na delegacia de homicídios e encaminhado para o sistema prisional. As investigações continuam com o objetivo de identificar, localizar e prender o segundo suspeito envolvido, responsável por pilotar o veículo usado no crime.

Policiais civis da 10ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró deram cumprimento, nesta terça-feira (24), a um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem identificado apenas pelas iniciais A.A.D.S, de 21 anos.

Ele é investigado pela suspeita do homicídio de Carlos Williame Silva dos Santos, de 18 anos, cometido no dia 12 de novembro de 2022, em Mossoró. O jovem não era a vítima do atirador.

O suspeito tentava matar dois homens que estavam em uma oficina, no bairro Alto da Conceição, quando um deles correu para um posto de combustíveis onde Carlos trabalhava como frentista, que ficava ao lado.



Ao perseguir uma das vítimas, o suspeito preso nesta terça acabou atingindo Carlos na cabeça. O frentista ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu.

De acordo com informações do Delegado Caio Fábio, da Delegacia de Homicídios, as investigações são sigilosas e ainda não foram concluídas, por isso o nome do suspeito preso não foi divulgado. As investigações também continuam com o objetivo de identificar, localizar e prender o segundo suspeito envolvido, responsável por pilotar o veículo usado no crime.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Mossoró, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

O suspeito foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.