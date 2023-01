Aprovado pelo Conselho, Jean Paul Prates pode assumir presidência da Petrobras ainda esta semana. O nome de Jean foi aprovado pelo conselho de compliance da Petrobras nesta terça-feira (24). A indicação do parlamentar foi oficializada por Lula em 30 de dezembro. A designação foi bem vista pela Federação Única dos Petroleiros, que manifestou o apoio à escolha logo após o anúncio.

O conselho de compliance da Petrobras aprovou nesta terça-feira (24) o nome de Jean Paul Prates (PT-RN) para a presidência da empresa. O senador pode assumir a chefia da estatal ainda nesta semana.

A indicação do parlamentar foi oficializada por Lula em 30 de dezembro. A designação foi bem vista pela Federação Única dos Petroleiros, que manifestou o apoio à escolha logo após o anúncio.

A aprovação do novo chefe da empresa ocorre no mesmo dia em que foi divulgado o primeiro aumento na gasolina desde junho. Atuante no setor de Minas e Energia durante o Governo de Transição, Prates defendeu que os preços dos combustíveis não depende apenas da Petrobras.



“Política de combustíveis é um assunto de governo. Não quer dizer que ele seja intervencionista”, disse Jean Paul no mês passado após a reunião com Lula determinante para a escolha do petista.