Internos realizam manutenção em aparelhos de ar condicionado da Procuradoria Geral do estado

Mão de obra de pessoas privadas de liberdade, especializada em manutenção de aparelhos de ar condicionado, está realizando a limpeza e reparo nos mais de cem equipamentos da Procuradoria Geral do Estado (PGE), na Avenida Afonso Pena, em Natal.



A atividade supervisionada pela Polícia Penal prepara os internos para o retorno ao convívio social, ao mercado de trabalho e contribui para reduzir a reincidência criminal. O serviço realizado pelos apenados resulta em economia para o Estado.



Três apenados estão aptos ao serviço em aparelhos de ar condicionado. Dois deles aprenderam a profissão já como internos do sistema prisional e tem a esperança, quando progredirem para o regime semiaberto, de trabalhar na área. Na PGE, eles removem os equipamentos para limpeza e realizam reparos envolvendo conserto de placas eletrônicas, vazamentos na tubulação e reposição de gás.



Os equipamentos de proteção individual e ferramentas são disponibilizados pela Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) e as peças necessárias para o serviço são de responsabilidade da PGE.



O trabalho começou há poucos dias e mais de 30 aparelhos já passaram por manutenção preventiva e corretiva. O serviço dos internos melhora significativamente a qualidade de vida dos servidores do local. Um ar condicionado limpo reduz o consumo de energia e os ruídos, além de aumentar a vida útil do produto e resulta em maior conforto térmico.



A SEAP tem atualmente cerca de 50 internos aptos ao trabalho na Central de Presos Trabalhadores, instalada na Penitenciária Estadual de Parnamirim. Essa mão de obra é selecionada através de critérios rigorosos de disciplina e comportamento, além de ser voluntária e apta ao serviço. Para cada três dias de trabalho, o interno tem um dia da pena remido.



A força de trabalho é empregada regularmente em ações de manutenção em escolas, hospitais, praças e prédios públicos, além de conserto de macas hospitalares e carteiras escolares. Entre os trabalhos concluídos estão a reforma e revitalização do Presépio de Natal e o acesso ao Forte dos Reis Magos. Nesta semana, os privados de liberdade irão revitalizar a fachada da Academia da Polícia Militar.