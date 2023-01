O reposicionamento tarifário, elaborado na Revisão Tarifária Periódica, consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes. Pela proposta, as tarifas da concessionária deverão ser reajustadas em 3,08% para consumidores residenciais. Interessados podem enviar sugestões até o dia 10 de março de 2023. Após análise das contribuições recebidas, a diretoria da ANEEL decidirá os índices finais, a vigorar a partir de 22 de abril; saiba contribuir.