Ministro confirma leilão para implantação de novas linhas de transmissão de energia elétrica no RN

O Ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou, nesta quinta-feira (26), em Brasília, à governadora Fátima Bezerra, que até o final deste ano o Governo Federal vai fazer o leilão para implantação de novas linhas de transmissão de energia elétrica que atenderá a produção do setor no Rio Grande do Norte.

"Há mais de dois anos lutávamos pela realização de novos leilões para linhas de transmissão. Nos últimos anos não tivemos a expansão da infraestrutura de transmissão da rede do Sistema interligado Nacional no Nordeste, em especial no RN. Hoje o Estado encontra-se com baixa capacidade para novas conexões e impossibilitado de receber novos projetos de geração de energia", explicou Fátima Bezerra.

A governadora ainda acrescentou: "mas agora temos a garantia do Ministro que vamos superar o problema e incentivar ainda mais a produção de energia limpa, assegurando a expansão dos investimentos e o crescimento econômico com melhoria da qualidade de vida da nossa população".

O coordenador de Desenvolvimento Energético da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC), Hugo Fonseca, disse que "saímos do encontro com o ministro com a garantia de realização do leilão de transmissão para suprir a demanda de infraestrutura necessárias para garantir o escoamento da energia produzida no RN. E também tivemos a garantia de estudos para execução do projeto Bipolo 2, também este ano, que vai garantir os investimentos em geração de energia em todo o RN nos próximos anos".

O ministro Alexandre Silveira ressaltou "o protagonismo do Rio Grande do Norte na geração de energia limpa e a iniciativa da gestão estadual que tem planejamento e busca as medidas necessárias para o desenvolvimento do Estado".

A Governadora foi acompanhada na audiência pelos secretários de Gestão de Projetos e Metas Especiais – Maria Virgínia Ferreira Lopes, Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação – Jaime Calado, Coordenador de Desenvolvimento Energético da Sedec – Hugo Fonseca, Assessora Especial de Governo, Guia Dantas e pela Chefe do Escritório de Representação no Distrito Federal, Danúbia Régia.