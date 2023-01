A Polícia Rodoviária Federal em ação integrada com a DENARC (Delegacia Especializada em Narcóticos) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (26/01/2023), mais de 130 kg de maconha embalados em 226 tabletes, no Km 305 da BR 304, no município de Parnamirim/RN.



A equipe da primeira delegacia da PRF recebeu informação da DENARC que deflagou a “Operação Parceiros”, de que um veículo suspeito que passaria pela BR transportando droga de Mossoró/RN para Parnamirim/RN. Um veículo Pálio Weekend preto foi abordado e a droga encontrada pelos policiais.



Um homem (40 anos) e uma mulher (19 anos) foram presos e encaminhados para a DENARC em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Via PRF