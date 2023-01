“É uma importante conquista” diz Reitora sobre primeiro ano de autonomia financeira da Uern

Há um ano, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) vivenciava um importante marco histórico: a conquista da autonomia financeira. O projeto de lei foi sancionado pela governadora Fátima Bezerra, em 29 de dezembro de 2021, no pátio da reitoria, com a presença de autoridades políticas e representantes dos segmentos da comunidade acadêmica.



Com a autonomia, a Uern conta com orçamento próprio, repassado pelo Governo do Estado em forma de duodécimos. Isso garante estabilidade institucional necessária à execução do seu planejamento financeiro e alcance de suas metas estratégicas anuais.



Em entrevista ao Portal Mossoró Hoje, a Reitora da Uern Cecília Maia, falou sobre o que mudou com a autonomia e os benefícios para a comunidade acadêmica.



“É uma importante conquista para a nossa Universidade. Com a autonomia financeira, para além do planejamento, podemos planejar a execução do financeiro deste orçamento. Isso nos possibilita planejar investimentos em infraestrutura, honrar os pagamentos de fornecedores e terceirizados”, declara a reitoria Cicília Maia.



A execução do Planejamento Orçamentário da Uern é feita por meio do orçamento participativo, de modo a contemplar as reais necessidades da instituição.



“Estamos com trabalho da Comissão do Orçamento Participativo (COP), e tenho certeza que no ano 2023 vamos ter um reflexo ainda mais direto dos benefícios da autonomia”, finaliza a reitora.



Confira a entrevista da Reitora Cecilia Maia.