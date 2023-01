"Deixo de ser um fiscal do Executivo, para ser quem sabe, embaixador de Areia Branca”, diz Souza

Colocação acima é de Manoel Cunha Neto, Souza, no momento que se despedia da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte. Enquanto deputado, Souza aprovou projetos para fortalecer o pequeno produtor de rural, produtor de sal artesanal, pescadores e também pequenos e médios empresários, com ampliação do tempo de validade das licenças ambientais, agora, disse que quem sabe será o "embaixador de Areia Branca"

O ex-prefeito Manoel Cunha Neto, mais conhecido por Souza, de Areia Branca, ao encerrar o seu mandato de deputado estadual no final de dezembro de 2022, declarou: “Uma certeza tenho: continuarei a fazer o que gosto - amigos e amigas. Deixo de ser um fiscal do Executivo, para ser quem sabe, embaixador de Areia Branca”.

Acrescentou: “Que Deus abençoe a todos e todas. Que venha 2023, com novos projetos, novas expectativas e perspectivas”, escreveu Souza, que pautou seu mandato com políticas públicas para os pequenos pescadores, produtores de sal artesanal e também o homem do campo, assim como aos pequenos empresários do Rio Grande do Norte.

Souza também destaca atuação em defesa dos municípios, em especial Frutuoso Gomes, Upanema, Governador Dix Sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca, Porto do Mangue, Serra do Mel, e Mossoró. Nesta região, aprovou a lei que amplia o prazo das licenças ambientais (Lei nº 732/2022 ) para as empresas junto ao Instituto de Desenvolvimento Econômico do Estado.

Em Grossos, Souza observa, que entre outros investimentos destinados como parlamentar, ajudou a legalizar a produção de sal artesanal para mais de 130 pequenos produtores de Grossos. Em todo o litoral do RN, o político lembra da Lei que beneficia o pequeno pescador (Velas ao Vento) e também o pequeno produtor rural, criando o selo da produção da agricultura familiar.

Para o município de Areia Branca, Souza lembra que conseguiu, argumentando junto a governadora Fátima Bezerra, uma unidade do Instituto Estadual de Educação Tecnológica (IERN), que já está em obras. Assegura que pautou seu mandato sempre votando a favor do povo, como foi o caso do projeto que aumentava o ICMS: “Eu votei contra”, disse.