Ezequiel dá boas-vindas a novos deputados eleitos e apresenta a ALRN

O compromisso do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira (PSDB) na quinta-feira (26) foi com os deputados estaduais eleitos para cumprir o primeiro mandato.

Adjuto Dias (MDB), Taveira Júnior, Luiz Eduardo, Ivanilson Oliveira (União Brasil), Terezinha Maia (PL), Dr. Kerginaldo Jácome (PSDB), Neilton Diógenes (PL) e Divaneide Basílio (PT) foram recebidos na sala da presidência. Na pauta as peculiaridades, explicações sobre os trâmites e ritos do Poder Legislativo.

"Dar as boas-vindas aos colegas, parabenizar pela vitória de cada um. Entendo que com a chegada dos senhores, temos muito a crescer. A Casa Legislativa recebe vocês de braços abertos. Que possamos fazer esse Parlamento ainda mais forte, independente, porém unido e respeitado", disse Ezequiel Ferreira ao abrir o encontro.

Ezequiel apresentou a equipe de primeira linha e falou dos desafios da Casa Legislativa para os próximos anos. Destacou a dedicação dos servidores, o reconhecimento dos parlamentos nacionais e os prêmios de gestão recebidos nos últimos anos.

"Somos uma Casa reconhecida em todo o país e premiada pela gestão aqui implantada. Divido todos os avanços que a nossa Casa Legislativa recebeu, com cada um dos servidores, pessoas competentes e comprometidas com o povo do Rio Grande do Norte”, ressaltou.

Ezequiel Ferreira salientou o fato da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte ser uma casa democrática, que respeita a individualidade, os posicionamentos e a independência de cada deputado. “Tenho certeza que os mandatos de vossas excelências corresponderão a expectativa do povo que elegeu cada um. Essa união que existe nessa Casa será cada vez maior com a chegada de cada um vocês, prezando pela harmonia, parceria e interação entre nós”, disse.

Ezequiel Ferreira saudou cada um dos novos deputados. “Adjunto Dias, tem a política na veia. Tenho boas lembranças de quando seu avô Adjuto foi deputado junto com papai, Ezequiel, grandes amigos. Além do pai Álvaro Dias. Taveira Júnior, trilha o mesmo caminho de sucesso na vida pública de seu pai Taveira que tem feito uma excelente administração em Parnamirim. Ivanilson, homem que desde a primeira vez que vi, entendi que era decisivo e sabia onde queria chegar. Terezinha Maia chegou aqui com seus méritos, mas traz muito do seu marido Paulo Emídio que hoje não está entre nós, mas que sonhou com a sua chegada nesta Casa. Dr. Kerginaldo, um homem de sucesso na vida pessoal e que trata a coisa pública como deve ser. Inclusive tendo hoje na família três prefeitos. Luiz Eduardo um parceiro que já votou em mim e que ajudei como gestor de Maxaranguape. Neilton Diógenes, traz com ele a juventude para esta Casa e Divaneide Basílio essa mulher forte que irá engrandecer ainda mais a bancada feminina deste Parlamento”, frisou Ezequiel ao cumprimentar cada parlamentar.

No final do encontro os novos deputados visitaram o plenário da Casa, local onde atuarão em defesa do povo do Rio Grande do Norte. “Para nós é uma honra representar o povo do nosso Estado. Parabenizar a presidência desta Casa Legislativa pelos três prêmios de gestão recebidos nos últimos anos e dizer que vamos contribuir para que esta Casa possa continuar sendo exemplo para o Brasil”, falou o deputado Dr. Kerginaldo.

Participaram ainda da reunião o diretor administrativo e financeiro da Assembleia Legislativa, Pedro Barbosa Cascudo Rodrigues; a diretora legislativa, Tatiana Mendes Cunha; diretor Geral da Presidência, Fernando Rezende; a diretora de Comunicação Institucional, Marília Rocha e o coordenador de Suporte Legislativo, Gustavo Brito.