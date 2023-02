Carnaval 2023 em Grossos terá 7 dias de festa com grandes atrações

A prefeita Cinthia Sonale anunciou na noite desta sexta-feira (27), em live nas redes sociais, a programação do carnaval de rua em Grossos. Intitulada “Carna Grossos 2023: Cidade folia, a alegria mora aqui!”, a festa de momo na cidade vai durar 7 dias com uma série de atrações de peso para animar o público até a quarta-feira de cinzas.



Banda Grafith, Michele Andrade, Muny Santos, Lucas Boquinha, Renata Falcão e Alinne Reis são alguns dos nomes que puxarão o arrastão no trio Line da Bahia durante o período momesco. Além disso, vários artistas locais e da região também se apresentarão na maratona carnavalesca organizada pela prefeitura municipal.



Cinthia, que buscou parcerias junto à iniciativa privada para garantir a realização do evento, destacou o impacto positivo dessa ação para o município.



“Não se trata apenas de diversão, mas sobretudo de fomento à economia e incentivo ao turismo local. Preparamos com muito carinho o retorno da maior festa popular do mundo, e os grossenses merecem aproveitar esse momento!”, disse a chefe do Executivo.



Ela também ressaltou o forte esquema de segurança montado para que tudo transcorra de forma tranquila, enfatizando ainda a diversidade da programação, que contempla desde Jogos de Verão até o Baile da Melhor Idade. “É para todos os públicos e todas as idades”, pontuou.



Importa frisar que a gestora também anunciou a volta do tradicional bloco de fantasias “Quer vir, venha” para o sábado de carnaval, e aproveitou a audiência da live no instagram (mais de 800 internautas simultâneos) para avisar aos servidores municipais que o pagamento dos salários acontecerá já na próxima segunda-feira (30).



Confira a programação completa do Carna Grossos 2023 a seguir:



Quinta-feira (16/02)

Baile da Melhor Idade com Tony Dilmar

Grupo Reviver



Sexta-feira (17/02)

Jogos das Frozen 2023 na quadra Geovane Brito

Escolha da Rainha e Rei do Carnaval de Grossos

Atração: Narinha Lessa



Sábado (18/02)

15h - Esquenta na Prainha com banda Koisa de Menina

19h - Bloco Quer vir, venha com a Orquestra de Frevo

21h - Muny Santos

01h - Pedrinho Pegação



Domingo (19/02)

8h - Jogos de Verão

14h - Luís do Piseiro

16h - Michele Andrade

19h30 - Luanderson

22h - João Neto Pegadão

00h - Yure e os Barões



Segunda (20/02)

15h - Tony Dilmar

19h - Banda Zuyrê

21h - Netinho Santos

23h - Jeff Costa

01h - Lucas Boquinha



Terça (21/02)

15h - Udener

19h - Renata Falcão

21h30 - Igor Caruso

23h - Grafith

01h - Zuyrê



Quarta (22/02)



14h – Wander Souza

16h – Alinne Reis

19h - Bakulejo