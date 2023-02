Maior reservatório do RN acumula mais de 51% da sua capacidade total. De acordo com o relatório do Igarn, divulgado nesta segunda-feira (30), a barragem Armando Ribeiro Gonçalves acumula 1.224.279.281 m³, percentualmente, 51,59% da sua capacidade total, que é de 2.373.066.510 m³. No mesmo período de 2022, o manancial estava com 1.091.107.478 m³, correspondentes a 45,98% da sua capacidade total. O relatório também indica que os 47 reservatórios com capacidades superiores a 5 milhões de metro cúbicos, monitorados pela Instituto, somam hoje 1.939.308.140 m³, percentualmente, 44,31% da sua capacidade total, que é de 4.376.444.842 m³. No mesmo período de 2022, as reservas hídricas totais do estado somavam 1.679.152.849 m³, correspondentes a 38,36% da sua capacidade total.

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), monitora 47 reservatórios, com capacidades superiores a 5 milhões de metros cúbicos, responsáveis pelo abastecimento das cidades potiguares.

O Relatório do Volume dos Principais Reservatórios Estaduais, divulgado segunda-feira (30), indica que as reservas hídricas superficiais totais do RN somam 1.939.308.140 m³, percentualmente, 44,31% da sua capacidade total, que é de 4.376.444.842 m³. No mesmo período de 2022, as reservas hídricas somavam 1.679.152.849 m³, correspondentes a 38,36% da sua capacidade total.

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório do RN, acumula 1.224.279.281 m³, percentualmente, 51,59% da sua capacidade total, que é de 2.373.066.510 m³. No mesmo período de 2022, o manancial estava com 1.091.107.478 m³, correspondentes a 45,98% da sua capacidade total.

O segundo maior reservatório do RN, Santa Cruz do Apodi acumula 223.953.480 m³, equivalentes a 37,34% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³. No mesmo período de janeiro de 2022, a barragem estava com 209.000.660 m³, correspondentes a 34,85% da sua capacidade total.

A barragem Umari, localizada em Upanema, acumula 166.894.690 m³, percentualmente, 57% da sua capacidade total, que é de 292.813.650 m³. No mesmo período de 2022, o manancial estava com 168.164.048 m³, correspondentes a 57,43% da sua capacidade total.

A barragem de Pau dos Ferros acumula 36.471.337 m³, equivalentes a 66,5% da sua capacidade total, que é de 54.846.000 m³. No mesmo período de janeiro do ano passado, o reservatório estava com 19.592.666 m³, percentualmente, 35,72% da sua capacidade total.

O reservatório Marechal Dutra (Gargalheiras) acumula 2.020.620 m³, correspondentes a 4,55% da sua capacidade total, que é de 44.421.480 m³. No mesmo período de 2022, o manancial estava com 4.714.494 m³, equivalentes a 10,61% da sua capacidade total.

A barragem de Poço Branco acumula 31.556.049 m³, percentualmente, 23,2% da sua capacidade total, que é de 136.000.000 m³. No mesmo período de 2022, o reservatório estava com 14.491.086 m³, equivalentes a 10,66% da sua capacidade total.

Situação das Lagoas

A lagoa de Extremoz, responsável por parte do abastecimento da zona norte da capital, está com 7.003.566 m³, correspondentes a 63,56% do seu volume máximo, que é de 11.019.525 m³.

Já a lagoa do Bonfim, responsável pelo abastecimento da adutora Monsenhor Expedito, acumula 41.765.390 m³, percentualmente, 49,56% da sua capacidade total, que é de 84.268.200 m³.

A lagoa do Boqueirão, localizada em Touros, acumula 9.811.064 m³, equivalentes a 88,59% da sua capacidade total, que é de 11.074.800 m³.