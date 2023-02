Djibril Cissé - melhor marcador do campeonato francês de 2003/2004

Na temporada 2003/2004, Djibril Cisse foi inesperadamente o artilheiro da Ligue 1. O atacante marcou 26 gols no campeonato. Ele venceu a corrida pelo placar com confiança, à frente de seus perseguidores mais próximos por pelo menos 6 chutes precisos. No entanto, seu "Auxerre", apesar da eficácia de seu líder, terminou apenas na 4ª posição da classificação. A propósito, em 1xBet e agora você pode fazer por todos os jogos que envolvam esta equipe.

No campeonato francês há sempre uma intensa luta por prêmios, incluindo prêmios individuais. Por exemplo, para o título de melhor atirador do campeonato.

O Cisse na temporada 2003/2004 foi imparável. Ele se tornou a peça central dos ataques de seu clube. Os sócios viram que o Djibril está em boa forma, por isso, regularmente lhe prestavam assistência. Seus atacantes freqüentemente os convertiam em arremessos precisos.

Cisse deixou as fileiras deste clube imediatamente após uma temporada impressionante. Mais tarde em sua carreira havia muitos clubes, mas praticamente em nenhum lugar ele ficou por muito tempo. É por isso que a temporada 2003/2004 se destaca em sua carreira. Lá o atacante mostrou seu melhor futebol e merecidamente ganhou um prêmio individual.

Um ano depois, ele ganharia a Liga dos Campeões com o "Liverpool". Em geral, esse período foi o mais bem-sucedido do ponto de vista do jogo para o atacante. Posteriormente, ele não pôde realizar plenamente seu potencial, embora ocasionalmente tenha dado partidas brilhantes.

As principais razões para a vitória do atacante na corrida de classificação

As expectativas antes da temporada 2003/2004 de Cisse eram bastante baixas. Quase ninguém poderia ter imaginado que o jogador "Auxerre" iria competir pelo título de artilheiro.

Retornando a Cisse e destacando os pontos fortes deste avanço, eles incluem:

● excelentes dados de velocidade, graças aos quais o atacante poderia facilmente fugir dos adversários;

● boa técnica, que lhe permitiu superar os adversários e chegar à posição ideal para o tiro;

● a capacidade de escolher a posição certa em campo e fazer um avanço no tempo.

Suas fortes qualidades do atacante foram demonstradas regularmente no campo. Por isso ele foi valorizado pelos torcedores e pela equipe técnica do "Auxerre".