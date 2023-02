UFERSA vai realizar leilão 10 carros e 4 motocicletas no dia 7 de março. O leilão acontecerá às 9h. Os interessados podem vistoriar os veículos que estão expostos a partir desta quarta-feira (1º), no Setor de Transportes, que fica no lado leste do Campus Central, em Mossoró. A visita para a análise dos veículos será das 8 às 11h, mediante agendamento através do e-mail: leilao@ufersa.edu.br ou pelo telefone: (84) 3317-8285.

Os interessados podem vistoriar os veículos que estão expostos a partir do dia 1 de fevereiro, no Setor de Transportes, que fica no lado leste do Campus Central, em Mossoró. A visita para a análise dos veículos será das 8 às 11h, mediante agendamento através do e-mail: leilao@ufersa.edu.br ou pelo telefone: (84) 3317-8285.

Os bens a serem leiloados têm seus preços mínimos, bem como suas características gerais descritos em planilhas anexas aos processos administrativos de licitação n.º 23091.013755/2019-27 e 23091.0013359/2022-40. 3.2.

Os bens serão vendidos no estado de conservação que se encontram, sendo exclusiva atribuição dos ARREMATANTES verificarem os bens e suas especificações antes do certame.

A visitação aos bens torna-se essencial, não cabendo reclamações sobre o estado dos bens após a realização do certame.

Os bens poderão ser vistoriados pelos interessados durante o horário compreendido das 8h às 11h, de segunda-feira até sexta-feira. Poderão participar do presente Leilão e oferecer lances pessoas físicas, inscritas no Cadastrado Nacional de Pessoas Físicas (CPF), e pessoas jurídicas, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Confira AQUI o Edital do Leilão, bem como imagens dos 14 itens que serão leiloados.