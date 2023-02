Brasil fechou o ano de 2022 com saldo negativo de 431.011 postos de trabalho em dezembro. Os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)foram divulgados pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, na manhã desta terça-feira (31) em Brasília. A redução alcançou os 5 grandes grupamentos de atividades econômicas e as 27 unidades federativas que tiveram perdas de postos de trabalho no mês. No acumulado de janeiro a dezembro, o saldo foi positivo, com geração de 2.037.982 empregos.

No acumulado de janeiro a dezembro, o saldo foi positivo, com geração de 2.037.982 empregos, resultado de 22.648.395 admissões e 20.610.413 desligamentos no ano. Com a perda do mês, o estoque total recuperado para o CAGED foi de 42.716.337 postos de trabalho

DADOS ACUMULADOS

No acumulado de 2022, o saldo positivo foi verificado em todos os 5 grandes grupamentos de atividades econômicas, com destaque para o setor de Serviços que apresentou o maior saldo no ano (1.176.502 postos).

O Comércio (350.110 postos) obteve o segundo maior saldo do emprego formal no ano, seguido da Indústria que apresentou o terceiro maior saldo (251.868), com destaque para fabricação de calçados de couro (13.402) e coleta de resíduos (12.656).

O setor da Construção também registrou saldo positivo de (194.444), assim como a Agropecuária que teve saldo de 65.062 empregos no ano.

ESTOQUE

