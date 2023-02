Prefeitura de Governador anuncia atrações do Dissé Folia 2023. O evento será realizado de 18 a 21 de fevereiro e contará com nomes como Luan Estilizado, Bonde do Brasil, Dan Ventura, Muny Santos, Ferro na Boneca, Chica Baiana, André Luvi, Bakulejo, Forró Danado, Allê Almeida, Davson Davis e Juninho Voice.

FOTO: REPRODUÇÃO