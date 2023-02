Janeiro terminou chuvas 2,3% abaixo do normal no RN; média esperada era de 57 mm. “As chuvas neste mês ocorreram de forma mais isoladas no estado como um todo, com concentração maior na região do Alto Oeste. Climatologicamente, no mês de janeiro não tem a atuação de um sistema meteorológico mais encorpado que possa trazer chuvas em todos os municípios”, comentou o chefe da unidade instrumental de Meteorologia, Gilmar Bristot. Para o próximo trimestre, fevereiro, março e abril de 2023 a previsão é de chuvas com volumes de normal a acima do normal.

O mês de janeiro de 2023 terminou com chuvas 2,3% abaixo da média esperada, de acordo com o Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn).

Embora, dos 167 municípios, 108 tenham registrado volumes de normal a acima do normal, a média de chuvas do estado ficou abaixo do esperado. A média esperada era de 57 mm, enquanto que a observada foi de 55,7mm.

“As chuvas neste mês ocorreram de forma mais isoladas no estado como um todo, com concentração maior na região do Alto Oeste. Climatologicamente, no mês de janeiro não tem a atuação de um sistema meteorológico mais encorpado que possa trazer chuvas em todos os municípios”, comentou o chefe da unidade instrumental de Meteorologia, Gilmar Bristot.

Um dos municípios da categoria ‘muito chuvoso’ foi Luís Gomes (Alto Oeste Potiguar) com 242,8 milímetros (mm), enquanto que o esperado eram volumes entre 46,06mm e 98,99mm. No Leste, Canguaretama foi o município mais chuvoso com 159,2mm; no Agreste, Brejinho com 100,6mm e na Central, Ouro Banco:99,0mm.

Para o próximo trimestre, fevereiro, março e abril de 2023 a previsão é de chuvas com volumes de normal a acima do normal. Essa tendência se deve principalmente a manutenção do fenômeno La Ñina, que provoca o esfriamento das águas do oceano Pacífico, e ao aquecimento das águas superficiais do oceano Atlântico. “A condição oceânica associada ao encontro dos ventos alísios ocasionam a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o principal sistema meteorológico que provoca chuvas na região Nordeste”, explicou Bristot.

Acesse o sistema de monitoramento da Emparn nos seguintes endereços eletrônicos: emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br

Previsão dia a dia

01/02/23 Quarta-feira- Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões

02/02/23- Quinta-feira- Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas na região de Mossoró, Vale do Açu e Seridó;

03/02/23- Sexta-feira: Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões

04/02/23- Sábado: Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões

05/02/23- Domingo: Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas nas regiões de Mossoró e Seridó.