Deputados estaduais são empossados na Assembleia Legislativa do RN

Os 24 deputados estaduais eleitos no Rio Grande do Norte no pleito de 2022 tomaram posse nesta quarta-feira (1). A 63ª legislatura vai de primeiro de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2027.

A solenidade foi acompanhada pela governadora do RN, Fátima Bezerra (PT), autoridades estaduais, prefeitos e presidentes de câmaras municipais, além dos familiares e amigos convidados pelos parlamentares eleitos.

A sessão preparatória, conduzida pelo atual presidente Ezequiel Ferreira (PSDB), iniciou com a abertura e composição da mesa com autoridades; leitura do compromisso constitucional; leitura dos Termos de Posse pelo primeiro secretário, juramento dos deputados e consequente assinatura pelos empossados.

Pela primeira vez, a Assembleia tem cinco deputadas estaduais - maior representatividade feminina na história do legislativo potiguar. São elas: Isolda Dantas, Divaneide Basílio, Terezinha Maia, Eudiane Macedo e Cristiane Dantas.

"Contamos com o apoio da bancada feminina na agenda em prol da defesa dos direitos e cidadania das mulheres. Nosso objetivo é reduzir as diferenças e promover condições mais justas em diversos campos como os do trabalho e das relações sociais e humanas", destacou a Governadora Fátima Bezerra.

Os deputados fizeram a leitura do compromisso constitucional, o juramento de cumprimento de suas funções legais e assinaram os termos de posse. Em seguida, o presidente da Casa, Ezequiel Ferreira (PSDB) declarou instalada a 63ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e convocou uma sessão preparatória para eleição da mesa-diretora para o biênio 2023-2024.