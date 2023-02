Promotor diz que o MP já confirmou a denúncia e requereu que o “Caso Luan” vá a júri popular

De acordo com o Promotor Ítalo Moreira, o Ministério Público já se manifestou e requereu que este processo seja enviado para ser julgado pela sociedade mossoroense. No entanto, a defesa do réu ainda está solicitando uma reprodução simuladas dos fatos antes que o caso prossiga. Nesta quarta-feira (1º), aconteceu uma audiência de instrução, onde foram ouvidas testemunhas indicadas pela acusação e pela defesa. Ainda segundo o promotor, para o MP, não há mais provas a serem produzidas e o poder judiciário deve mandar em breve o caso à júri popular.