1º encontro do Roadshow de Relicitação do Aeroporto de São Gonçalo acontece nesta quinta, 2

Uma comitiva do Governo do Estado do Rio Grande do Norte participa nesta quinta-feira (2), em Brasília, do primeiro encontro do Roadshow de Relicitação do Aeroporto Internacional de Natal - Governador Aluízio Alves (ASGA), em São Gonçalo do Amarante.

A reunião geral está marcada para às 10 horas e será aberta pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. A extinção do contrato atual foi solicitada pela concessionária Inframérica e acatada pelo Governo Federal por meio do Decreto nº 10.472, de 24 de agosto de 2020.

Na ocasião também serão realizadas reuniões técnicas promovidas pela Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC). O objetivo do encontro é apresentar os diferenciais competitivos do Rio Grande do Norte para operadores aeroportuários interessados em investir na ampliação, manutenção e exploração do aeroporto.

A previsão é de que o edital, com as correções feitas por recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU), seja lançado até o final deste mês de fevereiro.

"Vínhamos lutando por isso desde 2020, quando o grupo Inframérica anunciou sua desistência. Em breve teremos uma nova operadora trabalhando em parceria com o Governo do Estado para o fortalecimento da atividade turística no Rio Grande do Norte", disse a governadora Fátima Bezerra, que na semana passada esteve com o ministro Márcio França tratando da relicitação e também do processo de ampliação de capacidade do Aeroporto Dix-sept Rosado, em Mossoró.

Fátima indicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, e o diretor-presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), Bruno Reis, como representantes do Governo do RN nesta fase de retomada do processo de concessão. Também participará do encontro o gerente do setor de dados e inteligência da Emprotur, Arthur Vasconcelos.

“A relicitação do aeroporto irá desenvolver economicamente o Rio Grande do Norte, fortalecendo o destino no longo prazo e promovendo oportunidades amplas de negócios”, disse Bruno Reis.

Localizado a 30 quilômetros do centro de Natal, o aeroporto tem capacidade para receber 6 milhões de passageiros/ano. O terminal aéreo, inaugurado em 31 de maio de 2014, foi o primeiro do Brasil a ser concedido à iniciativa privada, quando começaram as rodadas de concessão de aeroportos no Brasil no início da década passada.